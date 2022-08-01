Историк раскрыла, почему Киев поддерживает Косово
Историк Гуськова: Украина потакает западным кураторам, поддерживая Косово
Заявление официального Киева о поддержке Косова, стремящегося к полному отделению от Сербии при помощи коллективного Запада, является попыткой угодить кураторам и таким образом навредить России. Об этом в беседе с РИА ФАН рассказала доктор исторических наук Елена Гуськова.
"Мы знаем, что конфликт в Косове длится очень давно. И в последнее время вот это движение к независимости автономного края Сербии — проект США. Поэтому, естественно, не поддержать то, что задумали Штаты, Украина не может", — отметила она.
По словам Гуськовой, Киев сейчас зациклен только на одном и использует любую внешнеполитическую ситуацию, которая может пойти на пользу, не вникая в события, историю и факты. Так, русофобия и сербофобия Вашингтона, проявляемая с начала 90-х годов, на руку Украине, считает эксперт.
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Накануне на севере Косова были слышны сирены и звуки выстрелов, люди строили баррикады. Кроме того, местные СМИ сообщали о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе. Напряжённость возникла на фоне намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Силы НАТО в Косове уже успели заявить о готовности вмешаться в конфликт. Позднее Правительство Косова приняло решение отложить на 1 сентября введение запрета на сербские документы.
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