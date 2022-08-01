Историк раскрыла, почему Киев поддерживает Косово

Заявление официального Киева о поддержке Косова, стремящегося к полному отделению от Сербии при помощи коллективного Запада, является попыткой угодить кураторам и таким образом навредить России. Об этом в беседе с РИА ФАН рассказала доктор исторических наук Елена Гуськова.

"Мы знаем, что конфликт в Косове длится очень давно. И в последнее время вот это движение к независимости автономного края Сербии — проект США. Поэтому, естественно, не поддержать то, что задумали Штаты, Украина не может", — отметила она.