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Опубликовано 1 августа 2022, 13:46

Турчак вручил госнаграды раненным в ходе "Операции Z" военнослужащим в преддверии Дня ВДВ

Вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак вместе с заместителем командующего ВДВ Алексеем Наумцом в преддверии Дня Воздушно-десантных войск посетил госпиталь Минобороны имени Вишневского в Москве. Там он встретился с военными, которые были ранены в ходе спецоперации на Украине, вручил им госнаграды и подарки к празднику.

Турчак поздравил военных с Днём ВДВ и поблагодарил за службу. Видео © t.me / Андрей Турчак Z

"Дорогие друзья, наши боевые товарищи! Позвольте мне от себя лично, от лица председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко поздравить вас с государственными наградами, поблагодарить за ваш ратный подвиг. Этот подвиг сложно переоценить. Возвращая мир землям Донбасса, вы возвращаете русский мир, вы продолжаете то, что делали наши деды в годы Великой Отечественной войны. Низкий вам поклон за это", — сказал Турчак, обратившись к десантникам и морпехам.

В телеграм-канале он отметил, что военнослужащие во время выполнениях боевых задач получили разные ранения, но они не падают духом и точно знают, что вернутся в строй.

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А ранее глава ДНР Денис Пушилин наградил 54 военнослужащих, отличившихся в боях за республику. По его словам, в ходе спецоперации особенно проявили себя бойцы второго мотострелкового батальона, танкового и стрелкового батальонов.

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t.me / Андрей Турчак Z

Александра Васильева
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