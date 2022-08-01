Турчак вручил госнаграды раненным в ходе "Операции Z" военнослужащим в преддверии Дня ВДВ

Вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак вместе с заместителем командующего ВДВ Алексеем Наумцом в преддверии Дня Воздушно-десантных войск посетил госпиталь Минобороны имени Вишневского в Москве. Там он встретился с военными, которые были ранены в ходе спецоперации на Украине, вручил им госнаграды и подарки к празднику.

Турчак поздравил военных с Днём ВДВ и поблагодарил за службу. Видео © t.me / Андрей Турчак Z

"Дорогие друзья, наши боевые товарищи! Позвольте мне от себя лично, от лица председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко поздравить вас с государственными наградами, поблагодарить за ваш ратный подвиг. Этот подвиг сложно переоценить. Возвращая мир землям Донбасса, вы возвращаете русский мир, вы продолжаете то, что делали наши деды в годы Великой Отечественной войны. Низкий вам поклон за это", — сказал Турчак, обратившись к десантникам и морпехам.

В телеграм-канале он отметил, что военнослужащие во время выполнениях боевых задач получили разные ранения, но они не падают духом и точно знают, что вернутся в строй.