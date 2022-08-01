BFM: Макрон по телефону обсудил с Зеленским выход сухогруза с зерном из порта Одессы
Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, экспорт украинского зерна. Об этом сообщает BFM со ссылкой на окружение французского лидера.
Это была первая беседа двух президентов с визита Макрона в Киев 16 июня, уточнил телеканал. Пока о состоявшемся разговоре не сообщил ни Елисейский дворец, ни офис Зеленского.
Лайф напоминает, что сегодня, 1 августа, первый сухогруз с украинской кукурузой покинул порт Одессы и направился в Ливан. По данным Министерства инфраструктуры Украины, он перевозит 26 тысяч тонн зерна. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "весьма позитивным" фактором это событие.
Офис президента Украины