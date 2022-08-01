Кореевед объяснил высокую производительность строителей из КНДР в России

Высокая производительность рабочих из КНДР, которые, как недавно отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, трудятся в два раза усерднее российских, связана с желанием обеспечить семью на родине, при этом выплачивая "оброк". Об этом "Газете.ru" рассказал профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.

"Рабочие по большей части находятся, как у нас бы сказали во времена крепостного права, на оброке. Они должны заплатить определённую сумму начальству. Всё, что они заработают сверх этой суммы, поступает в их распоряжение. Поэтому они готовы работать по 18 часов с полным пренебрежением к нормам техники безопасности, чтобы привезти домой максимально возможное количество денег", — сказал он.

По словам Ланькова, обычный кореец, отработав в России 3–4 года, зарабатывает достаточно денег, чтобы купить, например, небольшую торговую точку в Пхеньяне или довольно приличный рыболовный корабль, что становится источником стабильного дохода.

При этом эксперт отметил, что, хотя между Россией и КНДР установились "достаточно отстранённые отношения", корейские рабочие могут поучаствовать в восстановлении Мариуполя. Формально они бы участвовали в этом под эгидой республик Донбасса, не являющихся государствами – членами ООН и потому не подчиняющихся санкциям.