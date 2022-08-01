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1 августа, 15:55

"Вышли на серьёзный плацдарм": Пушилин рассказал, как развивается наступление на Авдеевку и Марьинку

Пушилин: Силы ДНР перешли трассу Ясиноватая – Константиновка в ходе наступления на Авдеевку

Войска ДНР вышли на "серьёзный плацдарм" в ходе наступления на Авдеевку. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Есть определённые успехи. Наши подразделения перешли уже трассу Ясиноватая – Константиновка, что позволило выйти на достаточно серьёзный плацдарм в направлении Авдеевки", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме того, бойцы республики развивают наступление в направлении Марьинки и уже закрепились в посёлке Пески.

Бригада ВСУ потеряла более 60% солдат в районе Марьинки и отказывается идти в бой

Бригада ВСУ потеряла более 60% солдат в районе Марьинки и отказывается идти в бой

А ранее сегодня замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщал, что силы Народной милиции пытаются окружить Авдеевку. Наступление проводилось с востока и севера от города, а также южнее Авдеевки.

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ТАСС / Владимир Гердо

Александра Вишнякова

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