Войска ДНР вышли на "серьёзный плацдарм" в ходе наступления на Авдеевку. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Есть определённые успехи. Наши подразделения перешли уже трассу Ясиноватая – Константиновка, что позволило выйти на достаточно серьёзный плацдарм в направлении Авдеевки", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме того, бойцы республики развивают наступление в направлении Марьинки и уже закрепились в посёлке Пески.