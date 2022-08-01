"Вышли на серьёзный плацдарм": Пушилин рассказал, как развивается наступление на Авдеевку и Марьинку
Пушилин: Силы ДНР перешли трассу Ясиноватая – Константиновка в ходе наступления на Авдеевку
Войска ДНР вышли на "серьёзный плацдарм" в ходе наступления на Авдеевку. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Есть определённые успехи. Наши подразделения перешли уже трассу Ясиноватая – Константиновка, что позволило выйти на достаточно серьёзный плацдарм в направлении Авдеевки", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
Кроме того, бойцы республики развивают наступление в направлении Марьинки и уже закрепились в посёлке Пески.
А ранее сегодня замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщал, что силы Народной милиции пытаются окружить Авдеевку. Наступление проводилось с востока и севера от города, а также южнее Авдеевки.
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ТАСС / Владимир Гердо