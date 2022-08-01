В Москве 10 августа наградят лучших авторов Z-контента
Более двух миллионов работ создали участники проекта "Zа нами правда"
10 августа в Москве состоится награждение лучших авторов Z-контента, созданного в рамках проекта "За нами правда". Организаторы акции из "Молодёжки ОНФ" определили 40 наиболее продуктивных и талантливых участников из разных регионов страны. Каждый из победителей будет отмечен фирменным Z-мерчем. Также на церемонии выступят народные авторы-исполнители, которые представят свои музыкальные номера в поддержку президента России и военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.
Всего за четыре месяца работы народного интернет-проекта "За нами правда" жители нашей страны и других стран мира прислали более двух миллионов единиц контента: это стихотворения и песни собственного сочинения, фото и видеоролики, графические материалы. В рамках акции любой желающий также может отправить слова поддержки российским военным на передовой. В июле поступило более 36 тысяч таких голосовых и текстовых обращений.
Принять участие в народном-интернет проекте "За нами правда" по-прежнему может каждый. Отправить свой контент, посмотреть работы единомышленников и поделиться в Интернете понравившимся изображением или видео всегда можно в официальных группах в "Одноклассниках" и "ВКонтакте".