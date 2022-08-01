"Символ агрессии": В Эстонии предложили перенести памятник советскому танку Т-34 в Нарве

В Эстонии хотят переместить памятник советскому танку Т-34 в Нарве, так как он "символизирует агрессию". Об этом заявил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.

"Для танка придётся найти место получше. <...> Для нас, для эстонского государства, с учётом той ситуации, которая сложилась в Европе, сложилась на Украине, танк является символом агрессии, символом агрессивного государства, которое начало войну в Европе", — сказал глава МВД Эстонии, слова которого приводит телерадиокомпания ERR.

Точная дата переноса памятника пока не определена, однако делать это поспешно не следует, подчеркнул министр. По словам Ляэнеметса, несмотря на то, что танк является символом агрессии, для многих он был местом, куда люди приходили поминать погибших близких.