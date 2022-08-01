В Ассоциации "Росчайкофе" призвали не переживать из-за ухода Lipton и Brooke Bond
Практически весь российский чайный рынок контролируют отечественные компании, которые без проблем заместят объёмы продукции после ухода брендов Lipton, Saito и Brooke Bond. Об этом в беседе с Лайфом рассказал гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.
"Переживать не стоит. Lipton не занимал слишком большого места на российском рынке. По разным оценкам, это порядка 7% рынка", — отметил он.
По словам собеседника Лайфа, ассортимент чайных позиций на российском рынке сейчас достаточно большой, выбор у потребителя огромный: и в основном это отечественные компании.
"И качество российских чаёв сегодня на вполне достойном уровне. Все лидирующие российские компании экспортируют чай по многим странам мира", — добавил Чантурия.
Ранее стало известно, что популярные чайные бренды, такие как Lipton, Saito и Brooke Bond, свернут производство в России к концу 2022 года. Их продукцию можно будет найти в магазинах до тех пор, пока не закончатся запасы у партнёров.
Кадр из сериала "Шерлок" (Sherlock)/ BBC Wales (2014)