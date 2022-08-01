На развитие завода "Москвич" направят 5 млрд рублей

На развитие завода "Москвич" в качестве первых инвестиций направят пять миллиардов рублей. К такому решению пришли Правительство Москвы и ПАО "КамАЗ", сообщается на сайте мэра столицы.

Согласно документу, стороны договорились в течение 60 календарных дней со дня заключения сделки обеспечить финансирование завода на озвученную выше сумму в долях, которые равны долям участия каждого акционера в уставном капитале общества. Инвестиции будут направлены на локализацию узлов и компонентов и адаптацию производственных мощностей. Порядок и срок финансирования будут согласованы до 1 сентября текущего года.