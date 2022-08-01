НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 августа, 15:45

На развитие завода "Москвич" направят 5 млрд рублей

Власти Москвы и КамАЗ решили инвестировать 5 млрд рублей в завод "Москвич"

На развитие завода "Москвич" в качестве первых инвестиций направят пять миллиардов рублей. К такому решению пришли Правительство Москвы и ПАО "КамАЗ", сообщается на сайте мэра столицы.

Согласно документу, стороны договорились в течение 60 календарных дней со дня заключения сделки обеспечить финансирование завода на озвученную выше сумму в долях, которые равны долям участия каждого акционера в уставном капитале общества. Инвестиции будут направлены на локализацию узлов и компонентов и адаптацию производственных мощностей. Порядок и срок финансирования будут согласованы до 1 сентября текущего года.

Собянин рассказал, когда проект беспилотного транспорта приобретёт "осязаемые контуры"

Собянин рассказал, когда проект беспилотного транспорта приобретёт "осязаемые контуры"

Ранее Лайф рассказывал, что "Москвич" разработает платформу для отечественных электрокаров. Одновременно с этим планируется запуск производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Обложка ©

Shutterstock

Варвара Романова
  • Новости
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров