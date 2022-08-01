Путин выступил за доступ к мирному атому стран, соблюдающих ДНЯО
Президент РФ Владимир Путин выступил за доступ к мирному атому всех стран, соблюдающих Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в приветствии российского лидера к участникам и гостям X конференции по рассмотрению действия договора.
"Убеждены, что все страны, соблюдающие требования ДНЯО, должны иметь право на доступ к мирному атому без каких-либо дополнительных условий. Готовы делиться с партнёрами своим опытом в сфере атомной энергетики", — отметил президент.
ДНЯО был подписан в 1968 году, он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, Китая, России, США и Франции. Другие государства, подписав документ, лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения. Участниками договора являются почти все независимые государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, Южного Судана и КНДР.