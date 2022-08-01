Путин выступил за доступ к мирному атому стран, соблюдающих ДНЯО

Президент РФ Владимир Путин выступил за доступ к мирному атому всех стран, соблюдающих Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в приветствии российского лидера к участникам и гостям X конференции по рассмотрению действия договора.

"Убеждены, что все страны, соблюдающие требования ДНЯО, должны иметь право на доступ к мирному атому без каких-либо дополнительных условий. Готовы делиться с партнёрами своим опытом в сфере атомной энергетики", — отметил президент.