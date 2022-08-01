Путин: В ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана
В ядерной войне нет победителей, и она никогда не должна быть развязана. Об этом во время X конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил президент России Владимир Путин.
"Как государство – участник ДНЯО и один из его депозитариев, Россия последовательно следует букве и духу договора. Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договорённостей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений. Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", — отметил российский лидер в приветствии участникам мероприятия.
Глава государства также подчеркнул, что наша страна выступает за равную безопасность для всех членов мирового сообщества.
Ранее Лайф рассказывал, что президента США Джо Байдена уличили в намерении развязать ядерный конфликт под предлогом "защиты демократии" на Украине. Американских политиков возмутило появление чёрного списка граждан Штатов, которые якобы занимают пророссийскую позицию, так как задают "неудобные вопросы" официальному Киеву.