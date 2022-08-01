Петербуржцы столкнулись с техническими проблемами при оформлении визы в Финляндию

Сбой произошёл на сайте VSF.Global, через который происходит запись на подачу документов для визы в Финляндию. На веб-странице указано, что пользователи в данный момент не могут подключиться к системе записи на приём. Об этом жители Северной столицы рассказали газете "Петербургский дневник".

"Повторите попытку на одном устройстве после того, как закроете все окна браузера, отключитесь от VPN и очистите кэш-память. Если вы по-прежнему видите ошибку, сообщите о ней в "Твиттере" нашей круглосуточной команды поддержки клиентов", — говорится в сообщении.

При выполнении всех указанных условий сервис всё равно остаётся не доступен, утверждается в материале газеты.