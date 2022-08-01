Петербуржцы столкнулись с техническими проблемами при оформлении визы в Финляндию
Сервис по записи на подачу документов для визы в Финляндию VSF.Global дал сбой
Сбой произошёл на сайте VSF.Global, через который происходит запись на подачу документов для визы в Финляндию. На веб-странице указано, что пользователи в данный момент не могут подключиться к системе записи на приём. Об этом жители Северной столицы рассказали газете "Петербургский дневник".
"Повторите попытку на одном устройстве после того, как закроете все окна браузера, отключитесь от VPN и очистите кэш-память. Если вы по-прежнему видите ошибку, сообщите о ней в "Твиттере" нашей круглосуточной команды поддержки клиентов", — говорится в сообщении.
При выполнении всех указанных условий сервис всё равно остаётся не доступен, утверждается в материале газеты.
Ранее Лайф писал о том, что ведущие парламентские партии Финляндии потребовали не выдавать визы россиянам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла Хельсинки от подобного шага. Она заявила, что ограничение поездок "росграждан" по политическим мотивам станет очередным шагом к ухудшению двусторонних отношений.
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