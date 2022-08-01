Песков обещал сообщить о переговорах Путина и Макрона, если они состоятся
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал сообщить о новых возможных переговорах российского лидера Владимира Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
"Мы сообщим, если и когда контакт состоится", — цитирует Пескова РИА "Новости".
Напомним, ранее Макрон посчитал, что за полгода провёл в переговорах с Путиным 100 часов. Французский лидер подчеркнул, что вёл беседы по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. А позже весь мир узнал, что Франция тайно записала переговоры Макрона и Путина. В частности, кадры беседы были показаны в документальном фильме французского режиссёра Ги Лагаша "Президент, Европа и война". Позже глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что дипломатическая этика "никак не предполагает вот такой односторонний слив записи". Он также заявил, что Россия всегда ведёт переговоры так, чтобы "потом не было стыдно".
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