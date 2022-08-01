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1 августа, 15:00

Молодой генетик из Петербурга рассказала о работе над лекарством от рака крови

Юный генетик Караман рассказала о желании развивать российскую науку

<p>Ирина Караман. Обложка © Дмитрий Фуфаев / газета <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2022-08-01/hochu-otkryvat-neizvestnoe-yunyy-genetik-iz-peterburga-o-svoey-rabote" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Петербургский дневник"</a></p>

Ирина Караман. Обложка © Дмитрий Фуфаев / газета "Петербургский дневник"

Юная петербурженка Ирина Караман, которая недавно вернулась с конкурса "Большие вызовы" в Сочи, вместе с серьёзными учёными трудится в Институте цитологии Российской академии наук. В будущем она планирует продолжить работу над личным проектом. Интервью с ней опубликовала газета "Петербургский дневник".

"После "Больших вызовов" я поняла, что хочу работать в лаборатории в будущем, выполнять похожие проекты, привносить что-то новое в российскую науку, развивать её и открывать неизвестное. <...> Скорее всего, поступлю я в Политех на направление "биотехнологии", чтобы освоить методы генной инженерии и в будущем работать с клетками", — рассказала Ирина.

Сейчас в планах юного генетика продолжить в петербургском Институте цитологии работу над проектом с конкурса "Больших вызовов", а именно изучать рак крови — острый миелоидный лейкоз. Помимо неё, в исследованиях участвуют ещё три подростка, бок о бок работающих с магистранткой университета. Кроме того, у них есть спонсоры и научные руководители из числа статусных учёных.

"Мы создаём модель рака для тестирования препаратов и их комбинаций. Мы создаём модели in vitro — просто клетки в пробирке, на которые мы капаем лекарство и смотрим, что с ними происходит, и in vivo — будем внутривенно вводить мышке раковые клетки. А потом тестировать лекарства", — уточнила Ирина.

Кроме того, генетик поведала о работе человечества в вопросе лечения рака, где самое главное — это придумать лекарство. К слову, оно уже существует, сейчас его тестируют, добавила молодой учёный. По её словам, уже через пару лет люди смогут им пользоваться.

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