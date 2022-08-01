Молодой генетик из Петербурга рассказала о работе над лекарством от рака крови
Юный генетик Караман рассказала о желании развивать российскую науку
Ирина Караман. Обложка © Дмитрий Фуфаев / газета "Петербургский дневник"
Юная петербурженка Ирина Караман, которая недавно вернулась с конкурса "Большие вызовы" в Сочи, вместе с серьёзными учёными трудится в Институте цитологии Российской академии наук. В будущем она планирует продолжить работу над личным проектом. Интервью с ней опубликовала газета "Петербургский дневник".
"После "Больших вызовов" я поняла, что хочу работать в лаборатории в будущем, выполнять похожие проекты, привносить что-то новое в российскую науку, развивать её и открывать неизвестное. <...> Скорее всего, поступлю я в Политех на направление "биотехнологии", чтобы освоить методы генной инженерии и в будущем работать с клетками", — рассказала Ирина.
Сейчас в планах юного генетика продолжить в петербургском Институте цитологии работу над проектом с конкурса "Больших вызовов", а именно изучать рак крови — острый миелоидный лейкоз. Помимо неё, в исследованиях участвуют ещё три подростка, бок о бок работающих с магистранткой университета. Кроме того, у них есть спонсоры и научные руководители из числа статусных учёных.
"Мы создаём модель рака для тестирования препаратов и их комбинаций. Мы создаём модели in vitro — просто клетки в пробирке, на которые мы капаем лекарство и смотрим, что с ними происходит, и in vivo — будем внутривенно вводить мышке раковые клетки. А потом тестировать лекарства", — уточнила Ирина.
Кроме того, генетик поведала о работе человечества в вопросе лечения рака, где самое главное — это придумать лекарство. К слову, оно уже существует, сейчас его тестируют, добавила молодой учёный. По её словам, уже через пару лет люди смогут им пользоваться.
Ранее Лайф рассказал, что российские инженеры изобрели новый "компас" для ориентации в космосе. Благодаря ПМВ можно определить центр крупного космического тела (звезды или планеты), по оси которой вращается космический аппарат. Нынешние устройства используют при сканировании механические элементы, от которых учёные решили отказаться и сделать технологический шаг вперёд.