Молодой генетик из Петербурга рассказала о работе над лекарством от рака крови

Юная петербурженка Ирина Караман, которая недавно вернулась с конкурса "Большие вызовы" в Сочи, вместе с серьёзными учёными трудится в Институте цитологии Российской академии наук. В будущем она планирует продолжить работу над личным проектом. Интервью с ней опубликовала газета "Петербургский дневник".

"После "Больших вызовов" я поняла, что хочу работать в лаборатории в будущем, выполнять похожие проекты, привносить что-то новое в российскую науку, развивать её и открывать неизвестное. <...> Скорее всего, поступлю я в Политех на направление "биотехнологии", чтобы освоить методы генной инженерии и в будущем работать с клетками", — рассказала Ирина.

Сейчас в планах юного генетика продолжить в петербургском Институте цитологии работу над проектом с конкурса "Больших вызовов", а именно изучать рак крови — острый миелоидный лейкоз. Помимо неё, в исследованиях участвуют ещё три подростка, бок о бок работающих с магистранткой университета. Кроме того, у них есть спонсоры и научные руководители из числа статусных учёных.

"Мы создаём модель рака для тестирования препаратов и их комбинаций. Мы создаём модели in vitro — просто клетки в пробирке, на которые мы капаем лекарство и смотрим, что с ними происходит, и in vivo — будем внутривенно вводить мышке раковые клетки. А потом тестировать лекарства", — уточнила Ирина.

Кроме того, генетик поведала о работе человечества в вопросе лечения рака, где самое главное — это придумать лекарство. К слову, оно уже существует, сейчас его тестируют, добавила молодой учёный. По её словам, уже через пару лет люди смогут им пользоваться.