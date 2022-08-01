Глава ДНР раскрыл истинную причину намерения Киева вывезти людей из Донбасса

Украинские власти объявили об обязательной эвакуации населения с подконтрольной Незалежной части Донецкой Народной Республики, чтобы поставить под вопрос легитимность готовящегося референдума о вхождении в состав России. Об этом заявил лидер ДНР Денис Пушилин.

"Здесь он такими заявлениями преследует абсолютно понятные цели. Это некие элементы срыва, попытки [поставить под вопрос] легитимность референдума, который предстоит на территории Донецкой Народной Республики", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По мнению Пушилина, любые шаги властей Украины в последнюю очередь нацелены на защиту интересов мирного гражданского населения, тем более населения Донбасса. Лидер ДНР уверен, что, когда населённые пункты будут освобождены, украинский президент Владимир Зеленский скажет, что "там не было людей", поэтому и результаты референдума якобы не должны быть засчитаны.