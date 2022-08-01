Крупная российская киносеть отказалась от "кинопродуктов" через полдня после анонса
"Синема парк" и "Формула кино" отказались от показа зарубежных фильмов
Объединённая сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" через полдня после анонса отказалась от показа "кинопродуктов" с голливудскими фильмами. Об этом сообщает "Интерфакс".
Гендиректор киносети Алексей Васясин рассказал агентству, что совет директоров не согласовал проведение акции, в связи с чем решил отменить её. Покупателям вернут деньги за купленные билеты.
"Руководство компании ожидает от Министерства культуры РФ предложений по созданию рабочей группы для реализации совместного плана поддержки отрасли кинопоказа", — добавил Васясин.
Лайф уже сообщал, что ранее сегодня в компании анонсировали акцию "Кинопродукт", в рамках которой планировали сдвоенные показы российских фильмов и "зарубежных видеоматериалов". Первым таким проектом должен был стать американский фильм "Миньоны. Грювитация", снятый студией Universal Pictures.
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