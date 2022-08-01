В ГД призвали скептически отнестись к призыву Байдена обсуждать систему контроля за вооружением

К предложению американского лидера Джо Байдена о переговорах по поводу новой системы контроля над вооружением стоит относиться скептически, поскольку Штаты снова выдвинули ряд бредовых условий. Таким мнением с Лайфом поделился заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. При этом он подчеркнул, что Россия готова к диалогу и изначально именно Москва заявляла о необходимости решать этот вопрос.

"В период проведения специальной военной операции, когда они (США. — Прим. Лайфа) поставляют полностью оружие профашистскому киевскому режиму, странно всё это звучит с их стороны. Опять двойные стандарты. С одной стороны, показывают мировому сообществу свою готовность к диалогу, а с другой стороны, они поставляют оружие и поощряют геноцид простого народа. Всё это опять с целью показать мировому сообществу, какие они хорошие, а мы злодеи", — резюмировал парламентарий.

Ранее Лайф рассказывал, что Байден заявил о готовности США обсуждать с РФ систему контроля за вооружением на замену СНВ-3. Текущий договор истечёт в 2026 году.