В ГД призвали скептически отнестись к призыву Байдена обсуждать систему контроля за вооружением
В Госдуме ответили на заявление Байдена о переговорах по контролю за вооружением
К предложению американского лидера Джо Байдена о переговорах по поводу новой системы контроля над вооружением стоит относиться скептически, поскольку Штаты снова выдвинули ряд бредовых условий. Таким мнением с Лайфом поделился заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. При этом он подчеркнул, что Россия готова к диалогу и изначально именно Москва заявляла о необходимости решать этот вопрос.
"В период проведения специальной военной операции, когда они (США. — Прим. Лайфа) поставляют полностью оружие профашистскому киевскому режиму, странно всё это звучит с их стороны. Опять двойные стандарты. С одной стороны, показывают мировому сообществу свою готовность к диалогу, а с другой стороны, они поставляют оружие и поощряют геноцид простого народа. Всё это опять с целью показать мировому сообществу, какие они хорошие, а мы злодеи", — резюмировал парламентарий.
Ранее Лайф рассказывал, что Байден заявил о готовности США обсуждать с РФ систему контроля за вооружением на замену СНВ-3. Текущий договор истечёт в 2026 году.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году. Оно оказалось под угрозой срыва из-за позиции на то время ещё президента США Дональда Трампа. 27 января прошлого года Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали соглашение о продлении ДСНВ между Россией и США. Спустя два дня президент Владимир Путин утвердил продление ДСНВ на пять лет. Президент Джо Байден тоже уложился в срок, по истечении которого документ потерял бы силу.
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