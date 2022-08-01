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1 августа, 14:20

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ британскую Calvert 22 Foundation

Генпрокуратура РФ признала нежелательной британскую неправительственную организацию Calvert 22* Foundation. По данным ведомства, её работа угрожает основам конституционного строя.

"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Calvert 22 Foundation, Великобритания. Установлено, что её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ", — говорится в сообщении.

Эта информация направлена в Минюст, который примет решение о внесении НПО в перечень нежелательных на территории РФ.

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность Фонда открытой Эстонии

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность Фонда открытой Эстонии

А ранее Минюст РФ признал нежелательными Bellingcat** и The Insider**. А ранее и Генпрокуратура РФ признала эти издания нежелательными, уточнив, что их деятельность угрожает основам конституционного строя и безопасности России.

*Организация включена в список нежелательных.

**Издания включены в реестр СМИ-иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / Почуев Михаил

Александра Вишнякова

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