Генпрокуратура признала нежелательной в РФ британскую Calvert 22 Foundation
Генпрокуратура РФ признала нежелательной британскую неправительственную организацию Calvert 22* Foundation. По данным ведомства, её работа угрожает основам конституционного строя.
"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Calvert 22 Foundation, Великобритания. Установлено, что её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ", — говорится в сообщении.
Эта информация направлена в Минюст, который примет решение о внесении НПО в перечень нежелательных на территории РФ.
А ранее Минюст РФ признал нежелательными Bellingcat** и The Insider**. А ранее и Генпрокуратура РФ признала эти издания нежелательными, уточнив, что их деятельность угрожает основам конституционного строя и безопасности России.
*Организация включена в список нежелательных.
**Издания включены в реестр СМИ-иноагентов.
ТАСС / Почуев Михаил