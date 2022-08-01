Генпрокуратура признала нежелательной в РФ британскую Calvert 22 Foundation

"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Calvert 22 Foundation, Великобритания. Установлено, что её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ", — говорится в сообщении.