Порядка 1,5 млн человек наблюдали за парадом в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
Петербуржцы наблюдают парад в честь Дня ВМФ. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"
За главным Военно-морским парадом в честь Дня ВМФ в Петербурге наблюдали порядка полутора миллионов человек. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Накануне в Северной столице отметили День военно-морского флота Российской Федерации. Понаблюдать за мероприятием на набережной Невы и в Кронштадте собрались сотни тысяч петербуржцев. Как отметил губернатор города Александр Беглов, Санкт-Петербург по традиции стал главным центром празднования.
Окончание Дня ВМФ ознаменовалось представлением рок-оперы "Юнона и Авось" на Дворцовой площади. По её завершении в небе прогремел праздничный салют. Всего было дано 30 залпов в честь славных побед российского воинства, символов Военно-морского флота и городов-героев. Выстрелы производились из орудий Д-44 и Д-30 в сопровождении нескольких тысяч фейерверочных выстрелов из установок калибра 105, 125, 195 и 310 мм.
Напомним, что в акватории Невы в Санкт-Петербурге и Кронштадтского рейда прошёл шестой главный Военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота России, посвящённый 326-й годовщине создания российского регулярного флота. Лайф рассказал, что именно могли увидеть зрители и гости праздника.