Футболистки с Украины широко раздвинули ноги, чтобы поддержать жену Зеленского

Футболистки женской криворожской команды "Кривбасс" устроили фотосессию с широко раздвинутыми ногами, чтобы поддержать первую леди Украины Елену Зеленскую.

Стоит отметить, что фотосессия президента Незалежной с супругой для американского журнала Vogue вызвала бурные обсуждения в соцсетях. Многие раскритиковали первую леди за "неженскую позу" на снимке знаменитого фотографа Энни Лейбовиц. Некоторые даже заподозрили, что та якобы специально в таком невыгодном ракурсе сняла жену лидера Украины. На фоне этого украинки решили запустить флешмоб в поддержку Елены Зеленской.

Так, они стали фотографироваться в подобной позе и загружать снимки в соцсети, оставляя подписи в поддержку жены украинского лидера. В стороне не остались и футболистки "Кривбасса". Они поддержали флешмоб, сфотографировавшись в нашумевшей позе.

Футболистки "Кривбасса" присоединились к флешмобу в поддержку жены Зеленского. Фото © fckryvbas.com

"Этот флешмоб — возможность ещё раз доказать, насколько демократическое и свободное наше общество. Современная украинская женщина может делать всё! Мы осуждаем любые стереотипные сексистские суждения", — заявили в футбольном клубе.