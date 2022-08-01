Футболистки с Украины широко раздвинули ноги, чтобы поддержать жену Зеленского
Футболистки с Украины присоединились к флешмобу в поддержку жены Зеленского
Футболистки "Кривбасса" присоединились к флешмобу в поддержку жены Зеленского. Обложка © Vogue / Annie Leibovitz / fckryvbas.com
Футболистки женской криворожской команды "Кривбасс" устроили фотосессию с широко раздвинутыми ногами, чтобы поддержать первую леди Украины Елену Зеленскую.
Стоит отметить, что фотосессия президента Незалежной с супругой для американского журнала Vogue вызвала бурные обсуждения в соцсетях. Многие раскритиковали первую леди за "неженскую позу" на снимке знаменитого фотографа Энни Лейбовиц. Некоторые даже заподозрили, что та якобы специально в таком невыгодном ракурсе сняла жену лидера Украины. На фоне этого украинки решили запустить флешмоб в поддержку Елены Зеленской.
Так, они стали фотографироваться в подобной позе и загружать снимки в соцсети, оставляя подписи в поддержку жены украинского лидера. В стороне не остались и футболистки "Кривбасса". Они поддержали флешмоб, сфотографировавшись в нашумевшей позе.
Футболистки "Кривбасса" присоединились к флешмобу в поддержку жены Зеленского. Фото © fckryvbas.com
"Этот флешмоб — возможность ещё раз доказать, насколько демократическое и свободное наше общество. Современная украинская женщина может делать всё! Мы осуждаем любые стереотипные сексистские суждения", — заявили в футбольном клубе.
Напомним, ранее Зеленский с женой снялись для глянцевого журнала Vogue. Для фотосессии было выбрано несколько локаций. Пара позирует в рабочем кабинете, взявшись за руки, а также в аэропорту Гостомеля.
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