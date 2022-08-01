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1 августа, 14:00

Футболистки с Украины широко раздвинули ноги, чтобы поддержать жену Зеленского

Футболистки с Украины присоединились к флешмобу в поддержку жены Зеленского

<p>Футболистки "Кривбасса" присоединились к флешмобу в поддержку жены Зеленского. Обложка © <a href="https://vogue.ua/article/fashion/persona/oblichchya-muzhnosti-persha-ledi-ukrajini-olena-zelenska.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vogue</a> / Annie Leibovitz / <a href="https://fckryvbas.com/post/zhfk-krivbas-priyednavsya-do-fleshmobu-na-pidtrimku-oleni-zelenskoyi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fckryvbas.com</a></p>

Футболистки "Кривбасса" присоединились к флешмобу в поддержку жены Зеленского. Обложка © Vogue / Annie Leibovitz / fckryvbas.com

Футболистки женской криворожской команды "Кривбасс" устроили фотосессию с широко раздвинутыми ногами, чтобы поддержать первую леди Украины Елену Зеленскую.

Стоит отметить, что фотосессия президента Незалежной с супругой для американского журнала Vogue вызвала бурные обсуждения в соцсетях. Многие раскритиковали первую леди за "неженскую позу" на снимке знаменитого фотографа Энни Лейбовиц. Некоторые даже заподозрили, что та якобы специально в таком невыгодном ракурсе сняла жену лидера Украины. На фоне этого украинки решили запустить флешмоб в поддержку Елены Зеленской.

Так, они стали фотографироваться в подобной позе и загружать снимки в соцсети, оставляя подписи в поддержку жены украинского лидера. В стороне не остались и футболистки "Кривбасса". Они поддержали флешмоб, сфотографировавшись в нашумевшей позе.

Футболистки "Кривбасса" присоединились к флешмобу в поддержку жены Зеленского. Фото © fckryvbas.com

Футболистки "Кривбасса" присоединились к флешмобу в поддержку жены Зеленского. Фото © fckryvbas.com

"Этот флешмоб — возможность ещё раз доказать, насколько демократическое и свободное наше общество. Современная украинская женщина может делать всё! Мы осуждаем любые стереотипные сексистские суждения", — заявили в футбольном клубе.

"Они думают, что мы лохи": Американцы раскритиковали чету Зеленских после фотосессии для Vogue

"Они думают, что мы лохи": Американцы раскритиковали чету Зеленских после фотосессии для Vogue

Напомним, ранее Зеленский с женой снялись для глянцевого журнала Vogue. Для фотосессии было выбрано несколько локаций. Пара позирует в рабочем кабинете, взявшись за руки, а также в аэропорту Гостомеля.

Наталья Исакова
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