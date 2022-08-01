Силы НАТО в Косове заявили, что готовы принять меры и внимательно следят за ситуацией

Международные силы НАТО в Косове (KFOR) заявили, что наблюдают за развитием ситуации и готовы принять необходимые меры в рамках мандата. Об этом сказано в записи KFOR в "Твиттере".

"KFOR совместно с местными и международными организациями по безопасности внимательно следят за ситуацией на севере Косова", — говорится в сообщении.

В рамках мандата ООН силы НАТО по-прежнему твёрдо привержены обеспечению безопасности и готовы принять необходимые для этого меры.