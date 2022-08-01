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1 августа, 13:55

Силы НАТО в Косове заявили, что готовы принять меры и внимательно следят за ситуацией

Международные силы НАТО в Косове (KFOR) заявили, что наблюдают за развитием ситуации и готовы принять необходимые меры в рамках мандата. Об этом сказано в записи KFOR в "Твиттере".

"KFOR совместно с местными и международными организациями по безопасности внимательно следят за ситуацией на севере Косова", — говорится в сообщении.

В рамках мандата ООН силы НАТО по-прежнему твёрдо привержены обеспечению безопасности и готовы принять необходимые для этого меры.

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Напомним, накануне на сербско-косовской границе произошло обострение ситуации: на севере Косова были слышны сирены и звуки выстрелов, люди строили баррикады. Напряжённость возникла на фоне намерения властей непризнанной республики отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Силы НАТО в Косове уже успели заявить о готовности вмешаться в конфликт. Однако позже Приштина решила отложить на 1 сентября запрет на сербские документы, который и стал поводом для обострения.

Лайф рассказывает, что предшествовало этой кризисной ситуации на рубежах Сербии и непризнанного Косова. Чтобы разобраться в этом, нужно вспомнить события более чем 20-летней давности.

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Twitter / @NATO - KFOR

Артур Лапсаков

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