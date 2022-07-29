Украинки вслед за Еленой Зеленской раздвинули ноги, не оставив простора для фантазии

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена попозировали для Vogue и нарвались на хейт. В частности, некоторых пользователей не устроило, что, вместо того чтобы заниматься делом, лидер и первая леди Незалежной красуются в кадре и дают интервью. А Елена получила ещё и за позу, в которой предстала на нескольких снимках. Зеленская широко развела ноги, но ей быстро указали, что женщинам так сидеть не подобает. На защиту жены президента бросились активистки, но флешмоб под хештегом #sitlikeagirl вышел очень странный.

Суть акции "сиди как девушка" поспешила донести до подписчиков певица Ольга Горбачёва: "Флешмоб, визуально напомнивший, где у украинской женщины находится хранилище богатств 🔥 У тех, кого это возмутило, тайники давно пусты, сосуд не функционирует, а способность хранить и приумножать сокровища забыта". Слова артистки звучат несколько бредово: Горбачёва будто указывает, за что именно ценят украинок, и речь здесь явно не про ум или красоту.

Певица и телеведущая Ольга Горбачёва. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / gorbachovaolga

В стороне не осталась и актриса, телеведущая Тала Калатай. Впрочем, и она под своим фото с широко разведёнными ногами написала нечто невнятное: мол, благодаря снимкам авторства Энни Лейбовиц увидела настоящую первую леди. "До этого я не могла понять, КАКАЯ она. Хейтеров буду банить. Ибо даже моё терпение уже лопнуло!" — отрезала Калатай. И, поскольку про бан Тала предупредила, под постом нарисовался лишь один комментарий.

Тала Калатай. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / talakalatay_official

А журналистка Иванна Коберник полагает, что архаическая реакция украинцев на снимки Зеленской с раздвинутыми ногами будет обсуждаться в контексте совсем не европейских ценностей жителей Незалежной, что им явно не на руку.

Иванна Коберник. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / ivanna.kobernik

"Для любителей тонкостей контекста: фото женщины летом без маникюра, каблука, косметики и бюстика на фоне национального символа женского сопротивления — тыквы в разработке", — объяснила снимок пиарщица Ольга Шурова, решившая поддержать Зеленскую.

Ольга Шурова. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / olya.shurova