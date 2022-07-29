Шакира не платила налоги в Испании, и теперь певице грозит 8 лет тюрьмы
Прокуратура Испании подготовила обвинительное заключение в отношении колумбийской певицы Шакиры, которой вменяют неуплату налогов. Ведомство просит приговорить мировую звезду к восьми годам и двум месяцам тюремного заключения за шесть преступлений против государственной казны, передаёт газета el Pais. Кроме того, прокуроры просят обязать артистку выплатить штраф в размере 23,7 миллиона евро.
Интересно, что ранее сама Шакира, для которой настали не лучшие времена, отказалась от сделки с прокуратурой, которая помогла бы избежать попадания за решётку в случае, если события будут развиваться по худшему сценарию. Вывод прокуроров такой: в период с 2012 по 2014 год исполнительница уклонилась от уплаты налогов на общую сумму 14,5 миллиона евро. Обвинение учитывает роман Шакиры с футболистом Пике и настаивает, что большую часть времени латиноамериканка проживала в Барселоне. Звезда же с самого начала расследования уверяет, что легально жила на Багамах, и все претензии в свой адрес отклоняет.
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / shakira