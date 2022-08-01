МИД РФ включил в стоп-лист 39 британских граждан, в том числе экс-премьера Кэмерона
Министерство иностранных дел РФ расширило стоп-лист, включив туда 39 британских политиков, бизнесменов и журналистов. Как указывается в заявлении на сайте министерства, они "способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и её международную изоляцию".
"В связи с продолжением применения Правительством Великобритании механизма санкционных ограничений в отношении представителей общественно-политических кругов России, отечественных экономоператоров и СМИ принято решение о включении в российский стоп-лист ряда британских политиков, бизнесменов и журналистов", — говорится в сообщении.
В частности, среди попавших в ограничительный список — бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, лидер Лейбористской партии Кир Стармер и министр финансов и экономики Шотландии Кейт Форбс.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией оценила шансы уходящего в отставку британского премьера Бориса Джонсона стать генсеком НАТО. Перед этим стало известно, что Джонсон не сможет занять эту должность, поскольку по негласным правилам альянса им должна стать женщина, причём желательно представительница новых стран военного блока.
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