МИД РФ включил в стоп-лист 39 британских граждан, в том числе экс-премьера Кэмерона

Министерство иностранных дел РФ расширило стоп-лист, включив туда 39 британских политиков, бизнесменов и журналистов. Как указывается в заявлении на сайте министерства, они "способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и её международную изоляцию".

"В связи с продолжением применения Правительством Великобритании механизма санкционных ограничений в отношении представителей общественно-политических кругов России, отечественных экономоператоров и СМИ принято решение о включении в российский стоп-лист ряда британских политиков, бизнесменов и журналистов", — говорится в сообщении.

В частности, среди попавших в ограничительный список — бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, лидер Лейбористской партии Кир Стармер и министр финансов и экономики Шотландии Кейт Форбс.