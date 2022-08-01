В Запорожье состоялось открытие областного телеканала "ZaTV"

В Мелитополе состоялось открытие студии областного запорожского телеканала ZaTV. Сейчас жители освобождённых территорий региона могут смотреть его по аналоговому вещанию, цифровой формат будет доступен через неделю. Об этом сообщается в телеграм-канале ZaTV.

В торжественной церемонии приняли участие главы администраций Запорожской области и Мелитополя Евгений Балицкий и Галина Данильченко. Балицкий также стал первым гостем телеканала. Он дал интервью, которое скоро появится в эфире.