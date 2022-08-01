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1 августа, 14:07

В Запорожье состоялось открытие областного телеканала "ZaTV"

В Мелитополе состоялось открытие студии областного запорожского телеканала ZaTV. Сейчас жители освобождённых территорий региона могут смотреть его по аналоговому вещанию, цифровой формат будет доступен через неделю. Об этом сообщается в телеграм-канале ZaTV.

В торжественной церемонии приняли участие главы администраций Запорожской области и Мелитополя Евгений Балицкий и Галина Данильченко. Балицкий также стал первым гостем телеканала. Он дал интервью, которое скоро появится в эфире.

Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код

Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код

А ранее российское телевещание запустили по всей территории Херсонской области. На это ушло около двух месяцев — именно столько времени назад в регионе начали выдавать первые сигналы ТВ из РФ.

Обложка ©

t.me / ZaTV

Александра Васильева

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