Вирусолог рассказал, где может зародиться новый опасный вариант коронавируса

"Если "скрестить" Индию с иммунодефицитной южной частью Африки, там может что-то получиться. Но на это нужно время. "Кентавр" сейчас набирает обороты в Индии, но ему ещё долго эволюционировать, чтобы он стал отдельной буквой греческого алфавита", — добавил специалист.