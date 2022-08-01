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1 августа, 14:13

Вирусолог рассказал, где может зародиться новый опасный вариант коронавируса

Вирусолог Волчков: Новый вариант коронавируса способен развиться в южных странах

Новый опасный вариант коронавируса может развиться на территориях южных стран с низким уровнем здравоохранения. Об этом "Газете.ru" рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ вирусолог Павел Волчков.

"Если "скрестить" Индию с иммунодефицитной южной частью Африки, там может что-то получиться. Но на это нужно время. "Кентавр" сейчас набирает обороты в Индии, но ему ещё долго эволюционировать, чтобы он стал отдельной буквой греческого алфавита", — добавил специалист.

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Григорий Воронцов
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