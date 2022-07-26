Минюст РФ признал нежелательными в России Bellingcat и The Insider
Министерство юстиции РФ признало нежелательными на территории Российской Федерации издания Bellingcat* и The Insider*. Об этом сказано на сайте ведомства.
"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия), Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute) (Чехия)", — говорится в записи.
Ранее Лайф рассказывал, что Генпрокуратура РФ признала эти издания нежелательными, уточнив, что их деятельность угрожает основам конституционного строя и безопасности России.
Как писал Лайф, Минюст РФ попросил ликвидировать в России представительство агентства "Сохнут", которое занимается репатриацией евреев. Предварительное слушание по делу назначено на 28 июля. Премьер-министр страны Яир Лапид предупредил о серьёзных последствиях в случае закрытия агентства. Российский МИД со своей стороны сообщил, что судьба еврейского агентства "Сохнут" в России лежит в правовой плоскости.
* Издания включены в реестр СМИ-иноагентов.
ТАСС / Evgenij Razumnyj