Мишустин заявил, что в России необходимо развивать собственное производство СПГ
В России необходимо развивать отечественное производство сжиженного природного газа (СПГ), власти страны должны поддерживать развитие проектов в нефтегазохимии. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Важно поддержать создание и развитие крупных проектов нефтегазохимии <...> Надо развивать собственное производство сжиженного природного газа, чтобы повысить мобильность наших ресурсов, облегчить выход на новые рынки сбыта", — сказал он на стратегической сессии по вопросам энергетики.
Мишустин подчеркнул, что российской промышленности в ближайшие годы потребуются дополнительные поставки пластика, полимеров и другой профильной продукции.
Ранее Лайф рассказывал, что Мишустин распределил обязанности вице-премьеров, курирующих высокотехнологичные отрасли. Он отметил, что по инициативе президента развитие критически значимых технологий будет держаться на особом контроле.
ТАСС / Николай Михальченко