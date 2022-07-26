Мишустин заявил, что в России необходимо развивать собственное производство СПГ

В России необходимо развивать отечественное производство сжиженного природного газа (СПГ), власти страны должны поддерживать развитие проектов в нефтегазохимии. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Важно поддержать создание и развитие крупных проектов нефтегазохимии <...> Надо развивать собственное производство сжиженного природного газа, чтобы повысить мобильность наших ресурсов, облегчить выход на новые рынки сбыта", — сказал он на стратегической сессии по вопросам энергетики.

Мишустин подчеркнул, что российской промышленности в ближайшие годы потребуются дополнительные поставки пластика, полимеров и другой профильной продукции.