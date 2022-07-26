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26 июля, 14:38

Мишустин заявил, что в России необходимо развивать собственное производство СПГ

В России необходимо развивать отечественное производство сжиженного природного газа (СПГ), власти страны должны поддерживать развитие проектов в нефтегазохимии. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Важно поддержать создание и развитие крупных проектов нефтегазохимии <...> Надо развивать собственное производство сжиженного природного газа, чтобы повысить мобильность наших ресурсов, облегчить выход на новые рынки сбыта", — сказал он на стратегической сессии по вопросам энергетики.

Мишустин подчеркнул, что российской промышленности в ближайшие годы потребуются дополнительные поставки пластика, полимеров и другой профильной продукции.

Мишустин: Правительство готово стимулировать спрос на товары отечественного производства

Мишустин: Правительство готово стимулировать спрос на товары отечественного производства

Ранее Лайф рассказывал, что Мишустин распределил обязанности вице-премьеров, курирующих высокотехнологичные отрасли. Он отметил, что по инициативе президента развитие критически значимых технологий будет держаться на особом контроле.

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ТАСС / Николай Михальченко

Варвара Романова

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