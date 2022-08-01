Папа римский надеется весной посетить Москву и Петербург
Папа римский Франциск надеется весной приехать в Россию и посетить Москву и Санкт-Петербург. Об этом рассказал поддерживающий с ним контакт председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
"Он сказал мне, что в отставку он не пойдёт до тех пор, пока не посетит Россию. Папа римский выразил уверенность, что приедет в нашу страну. Россию он особо выделил", — цитирует его РИА "Новости".
Понтифик хочет посетить несколько православных святынь, включая Успенский собор в Кремле, церковь Святого Папы Римского Мартина I в Таганском районе Москвы и Третьяковку, а также пройти по следам писателя Фёдора Достоевского в Петербурге.
А ранее Лайф писал о желании папы римского посетить Украину. Об этом Франциск рассказал по дороге в Канаду, куда направился с апостольским визитом. Это не первый раз, когда понтифик высказывается об этом. Впервые папа римский заявил о визите на Украину 2 апреля. Он получил несколько приглашений в Киев, в том числе от мэра Виталия Кличко и президента Владимира Зеленского. А 4 июля в интервью агентству Reuters понтифик снова заявил, что хочет посетить украинскую столицу, а также Москву.
Twitter / Vatican News