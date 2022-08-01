Папа римский надеется весной посетить Москву и Петербург

Папа римский Франциск надеется весной приехать в Россию и посетить Москву и Санкт-Петербург. Об этом рассказал поддерживающий с ним контакт председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

"Он сказал мне, что в отставку он не пойдёт до тех пор, пока не посетит Россию. Папа римский выразил уверенность, что приедет в нашу страну. Россию он особо выделил", — цитирует его РИА "Новости".