Депутат Лантратова объяснила важность запрета на усыновление гражданами недружественных стран

Закон о запрете на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот гражданам недружественных стран необходим, чтобы контролировать судьбу ребят. Так, помимо позитивных историй бывают случаи, когда усыновлённых детей увозят за границу и используют для трудового или сексуального рабства. Об этом рассказала депутат, соавтор законопроекта Яна Лантратова.

"Я очень долго изучала ситуацию, когда наших деток усыновляют и удочеряют за рубеж. Бывают и были, конечно, случаи очень позитивных историй. Но было очень много историй, что, как только ребёнок пересекает границу, мы уже никак не можем проконтролировать его жизнь и судьбу. Были моменты, когда мне, как правозащитнице, приходила информация о том, что наших девочек забрали в сексуальное рабство, что они живут на ферме, там работают", — рассказала депутат в беседе с изданием "Газета.ru".

Она добавила, что все попытки повлиять на эту ситуацию не увенчались успехом. Как только человек пересекает границу другого государства, контролировать его жизнь и вмешиваться в случае необходимости уже невозможно. По словам парламентария, в России, когда ребёнка передают в другую семью, органы опеки периодически проверяют, как он себя чувствует, не совершается ли по отношению к нему каких-либо преступлений. Но если малыша увозят за границу, присматривать за ним уже нет возможности. Особенно если он уезжает в недружественную страну, которая ввела санкции против России.