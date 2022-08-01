НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 августа, 15:10

В одних трико и шлёпках: Устроивший потоп в храме Христа Спасителя безработный грибник попал на видео

Устроивший потоп в храме Христа Спасителя безработный попал на видео

Удивительные приключения безработного грибника, который пробрался в храм Христа Спасителя и устроил там потоп, сняла камера видеонаблюдения. Запись появилась в телеграм-канале Mash.

Устроивший потоп в храме Христа Спасителя безработный грибник попал на видео. Видео © Telegram / Mash

На кадрах видно, что мужчина в одних трико и шлёпках, шатаясь из стороны в сторону, следует до собора. Внутри здания он разматывает пожарные гидранты и включает воду. А на выходе его уже задерживает охрана. Судя по кадрам подтопленных этажей, всё обошлось без серьёзного ущерба.

В Вологде буйный пациент в одних трусах сбежал из кареты скорой помощи через разбитое окно

В Вологде буйный пациент в одних трусах сбежал из кареты скорой помощи через разбитое окно

Как уже рассказывал Лайф, потоп в храме Христа Спасителя устроил 40-летний Александр Р. В его крови выявили 0,34 промилле алкоголя. Известно, что однажды мужчину уже помещали в психстационар по решению суда. Также он был судим за грабёж, хулиганство, распитие алкоголя в общественных местах. Теперь ему предстоит ответить ещё и за вандализм.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Mash

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров