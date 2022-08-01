В одних трико и шлёпках: Устроивший потоп в храме Христа Спасителя безработный грибник попал на видео
Устроивший потоп в храме Христа Спасителя безработный попал на видео
Удивительные приключения безработного грибника, который пробрался в храм Христа Спасителя и устроил там потоп, сняла камера видеонаблюдения. Запись появилась в телеграм-канале Mash.
Устроивший потоп в храме Христа Спасителя безработный грибник попал на видео. Видео © Telegram / Mash
На кадрах видно, что мужчина в одних трико и шлёпках, шатаясь из стороны в сторону, следует до собора. Внутри здания он разматывает пожарные гидранты и включает воду. А на выходе его уже задерживает охрана. Судя по кадрам подтопленных этажей, всё обошлось без серьёзного ущерба.
Как уже рассказывал Лайф, потоп в храме Христа Спасителя устроил 40-летний Александр Р. В его крови выявили 0,34 промилле алкоголя. Известно, что однажды мужчину уже помещали в психстационар по решению суда. Также он был судим за грабёж, хулиганство, распитие алкоголя в общественных местах. Теперь ему предстоит ответить ещё и за вандализм.
Кадр из видео Telegram / Mash