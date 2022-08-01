Генсек ООН предупредил о невиданной прежде опасности ядерной войны
Генсек ООН Гутерриш заявил о высочайшей со времён холодной войны опасности применения ядерного оружия
Ядерная опасность на сегодняшний день достигла уровня времён разгара холодной войны. Об этом заявил в понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
"Наша встреча проходит в критический момент для нашего коллективного мира и безопасности. В настоящее время наблюдается ядерная опасность, невиданная со времён разгара холодной войны", — отметил он.
Гутерриш напомнил, что в конце 80-х – начале 90-х появилась "новая надежда на мир", которая заключалась в массовом сокращении арсеналов в целых регионах, объявивших себя свободными от ядерного оружия. Но сегодня человечество "рискует забыть уроки ужасающих пожаров в Хиросиме и Нагасаки".
"Геополитическая напряжённость достигает нового максимума. Конкуренция начинает брать верх над сотрудничеством, недоверие заменило диалог, а на смену разоружению пришла разобщённость", — заключил дипломат.
Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями на замену СНВ-3. Однако в Госдуме объяснили, что к этим словам стоит относиться скептически, поскольку Штаты снова выдвинули ряд бредовых условий для возобновления работы над новой системой контроля над вооружением.
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