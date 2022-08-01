Генсек ООН предупредил о невиданной прежде опасности ядерной войны

Ядерная опасность на сегодняшний день достигла уровня времён разгара холодной войны. Об этом заявил в понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Наша встреча проходит в критический момент для нашего коллективного мира и безопасности. В настоящее время наблюдается ядерная опасность, невиданная со времён разгара холодной войны", — отметил он.

Гутерриш напомнил, что в конце 80-х – начале 90-х появилась "новая надежда на мир", которая заключалась в массовом сокращении арсеналов в целых регионах, объявивших себя свободными от ядерного оружия. Но сегодня человечество "рискует забыть уроки ужасающих пожаров в Хиросиме и Нагасаки".