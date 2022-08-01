Байден в очередной раз сдал положительный тест на ковид, но чувствует себя хорошо
Президент США Джо Байден в очередной раз сдал положительный тест на коронавирус. При этом он продолжает чувствовать себя хорошо. Об этом сообщил врач американского лидера Кевин О'Коннор.
"Президент, начиная неделю, продолжает чувствовать себя хорошо. Сегодня утром вполне ожидаемо результат его антиген-теста на SARS-CoV-2 остался позитивным", — отмечается в сообщении доктора.
Президент США продолжает находиться на самоизоляции в Белом доме. Оттуда он полноценно исполняет служебные обязанности.
Напомним, 21 июля стало известно, что Байден получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Белый дом сообщил, что у политика "умеренные симптомы", поэтому он будет работать удалённо. Позже его представители отметили, что Байден чувствует себя отлично, вероятность тяжёлого течения болезни достаточно мала, а аппетит у главы Штатов отменный. При этом 27 июля стало известно, что американский лидер выздоровел. Но 30 июля Байдена снова отправили на карантин после положительного теста на коронавирус.
Getty Images / Anna Moneymaker