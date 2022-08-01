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1 августа, 15:35

По делу о смертельном пожаре в московском хостеле задержан инспектор МЧС

По делу о пожаре в столичном хостеле, где погибло восемь человек, задержан пожарный инспектор МЧС. В пресс-службе Пресненского районного суда сообщили, что следствие добивается его ареста. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Романа Сабельникова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями")", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что суд арестовал учредителя и гендиректора хостела, где при пожаре погибли восемь человек. Рауф Миронов и его дочь Элеонора проведут в СИЗО два месяца.

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Лайф рассказывал, что владельцы хостела, где сгорели люди, устроили для своих постояльцев настоящую ловушку. Возможно, они хотели как лучше, однако введённые правила для гостей сыграли с ними злую шутку. Например, с полуночи и до 06:00 хостел закрывался на ключ, никого не впускали и не выпускали. Кроме того, на окна поставили решётки с замками, а пожарный выход из подъезда заколотили. Владельцев хостела задержали 30 июля.

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Telegram / Столичный СК

Наталья Исакова

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