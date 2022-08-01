По делу о смертельном пожаре в московском хостеле задержан инспектор МЧС

По делу о пожаре в столичном хостеле, где погибло восемь человек, задержан пожарный инспектор МЧС. В пресс-службе Пресненского районного суда сообщили, что следствие добивается его ареста. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Романа Сабельникова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями")", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что суд арестовал учредителя и гендиректора хостела, где при пожаре погибли восемь человек. Рауф Миронов и его дочь Элеонора проведут в СИЗО два месяца.