Терапевт рассказала, как сельдерей и помидоры могут привести к головной боли

Головная боль может возникать по разным причинам, в том числе при смене погоды, употреблении ряда продуктов или стрессе. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-терапевт ярославской клиники "РЖД-Медицина" Ирина Сайног.

"Может ли болеть голова от жары? Да. Если пить мало воды и ходить без головного убора? А от холодного кондиционера? Да. Головные боли хоть раз в жизни посещали даже абсолютно здорового человека. Хотя я таких не знаю", — отметила специалист.

Среди наиболее распространённых факторов, провоцирующих такой недуг, Сайног отметила следующие:

изменение погоды: летом — жара, яркое солнце, солнечные блики, перегревание под прямыми солнечными лучами, холод, высокая влажность, ветреная, штормовая погода, изменение атмосферного давления;

пища: копчёности, сыр, шоколад, сельдерей, помидоры;

напитки: кофе, красное вино, пиво, шампанское;

нарушение режима сна и бодрствования, частая смена часовых поясов;

стресс: беспокойство, напряжение, тревога.

Также терапевт уточнила, что у женщин головная может быть вызвана наступлением менструации либо приёмом оральных контрацептивов. Кроме того, к ней может привести даже затягивание волос в тугую резинку и сон в неудобной позе.

При возникновении мигрени терапевт советует исключить яркий свет и шум, по возможности принять горизонтальное положение. Также стоит выпить стакан воды, сделать лёгкий массаж головы и воротниковой зоны, постараться расслабиться. Если же головная боль не проходит долгое время или появляется слишком часто, следует обратиться к врачу, подчеркнула Сайног.