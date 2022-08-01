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1 августа, 16:02

Министр из ФРГ раскритиковал политику Запада в отношении РФ и нарвался на "ужасающую реакцию"

Compact: Министр из ФРГ Херманн обвинил Запад в упущенном шансе в отношениях с РФ

Министр транспорта немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн заявил, что западные страны виноваты в упущенном шансе наладить с Россией взаимовыгодные отношения. Такой критикой парламентарий вызвал "ужасающую реакцию", пишет издание Compact.

СМИ опубликовали документ, в котором Херманн заявляет, что западные политики могли выстроить новую архитектуру безопасности на континенте с учётом интересов РФ и других республик бывшего Советского Союза сразу после окончания холодной войны, однако вместо этого они допустили расширение НАТО на Восток.

"Необычные слова для политика из "зелёных": партия уже давно отказалась от пацифистских идеалов и фактически превратилась в ярого союзника Киева в конфликте на Украине. Естественно, инициатива Херманна сразу же вызвала ужасающую реакцию", — пишут авторы статьи.

Они также отметили, что на громкие заявления уже обратил внимание глава фракции Свободной демократической партии Германии в Ландтаге Баден-Вюртемберга Ханс-Ульрих Рюльке, который призвал премьера земли Винфрида Кречмана вмешаться в ситуацию.

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shutterstock

Варвара Романова

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