Министр транспорта немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн заявил, что западные страны виноваты в упущенном шансе наладить с Россией взаимовыгодные отношения. Такой критикой парламентарий вызвал "ужасающую реакцию", пишет издание Compact.

СМИ опубликовали документ, в котором Херманн заявляет, что западные политики могли выстроить новую архитектуру безопасности на континенте с учётом интересов РФ и других республик бывшего Советского Союза сразу после окончания холодной войны, однако вместо этого они допустили расширение НАТО на Восток.

"Необычные слова для политика из "зелёных": партия уже давно отказалась от пацифистских идеалов и фактически превратилась в ярого союзника Киева в конфликте на Украине. Естественно, инициатива Херманна сразу же вызвала ужасающую реакцию", — пишут авторы статьи.

Они также отметили, что на громкие заявления уже обратил внимание глава фракции Свободной демократической партии Германии в Ландтаге Баден-Вюртемберга Ханс-Ульрих Рюльке, который призвал премьера земли Винфрида Кречмана вмешаться в ситуацию.