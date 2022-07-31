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31 июля, 00:27

Премьер Саксонии предложил признать "горькую правду" о российском газе

Премьер Саксонии Кречмер: ФРГ не в силах отказаться от газа из России в течение пяти лет

Германия не в состоянии отказаться от импорта российского газа в ближайшие пять лет. В интервью газете Zeit признать эту "горькую правду" предложил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

"Если мы понимаем, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая правда, и мы должны её принять", — приводит издание слова политика.

Он отметил, что в ближайшие годы страна будет нуждаться в российском газе. На фоне этого, по его мнению, нужно по-прежнему использовать атомные электростанции и поэтапно отказываться от использования угля.

Кречмер считает, что в его стране пока не осознают последствий повышения цен на газ. Хоть уже и начали говорить о необходимости пунктов обогрева, чтобы "людям не пришлось мёрзнуть в своих квартирах".

"Вся наша экономическая система находится под угрозой краха", — сказал премьер Саксонии.

Он уверен, что призывы "никогда больше не получать сырьё из России" ошибочны.

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ТАСС / DPA / Stefan Sauer

Андрей Григорьев

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