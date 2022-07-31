Премьер Саксонии предложил признать "горькую правду" о российском газе
Премьер Саксонии Кречмер: ФРГ не в силах отказаться от газа из России в течение пяти лет
Германия не в состоянии отказаться от импорта российского газа в ближайшие пять лет. В интервью газете Zeit признать эту "горькую правду" предложил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.
"Если мы понимаем, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая правда, и мы должны её принять", — приводит издание слова политика.
Он отметил, что в ближайшие годы страна будет нуждаться в российском газе. На фоне этого, по его мнению, нужно по-прежнему использовать атомные электростанции и поэтапно отказываться от использования угля.
Кречмер считает, что в его стране пока не осознают последствий повышения цен на газ. Хоть уже и начали говорить о необходимости пунктов обогрева, чтобы "людям не пришлось мёрзнуть в своих квартирах".
"Вся наша экономическая система находится под угрозой краха", — сказал премьер Саксонии.
Он уверен, что призывы "никогда больше не получать сырьё из России" ошибочны.
Как сообщал Лайф, ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек признал, что ситуация с энергоснабжением становится серьёзной.
ТАСС / DPA / Stefan Sauer