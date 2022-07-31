"Игра будет окончена": Американский полковник назвал город, потеря которого решит судьбу Украины

Полковник разведки Военно-воздушных сил США в отставке Дж. Мерфи Донован заявил, что потеря Одессы приведёт к поражению Киева в ходе российской военной спецоперации. Такое мнение он высказал в статье для The American Thinker.

"И тогда, возможно, игра для Украины будет окончена", — считает Донован.

Он пояснил читателям, что Одесса была важным городом ещё с советских времён. Причём занятие этой территории Россией может произойти не в результате боевых действий, а из-за событий в самом городе, считает полковник.

В то же время самой Украине, а также Европе и США, на которые надвигается политическая и экономическая буря "эпических масштабов", ещё предстоит перенести зиму на фоне энергетического кризиса.