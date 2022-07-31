Юрист объяснил, как убрать пьяного от руля и не нарушить закон
Юрист Радько объяснил, как следует поступать с пьяными водителями
Подвыпившему человеку нужно всеми способами помешать сесть за руль. Можно вызвать полицию, а вот силу применять не следует. Такой совет дал адвокат, автоюрист общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Сергей Радько.
"Можно и нужно позвонить в полицию. Кроме того, можно без применения силы попробовать воспрепятствовать его попыткам управлять машиной и лишить ключей, чтобы он не мог уехать до приезда полиции", — сказал Радько в интервью радио Sputnik.
Даже если при попытке остановить пьяного знакомого возникнет конфликт, закон будет на вашей стороне, заверил юрист. Речь идёт и о попытке спрятать ключи от авто. Пассажир машины не даёт неадекватному или пьяному водителю уехать, и здесь нет никакого нарушения.
"Удерживая ключи от машины, мы предотвращаем гораздо больший вред, который может причинить такой водитель", — рассказал автоюрист.
Ранее Лайф писал, что автоэксперт Шапарин перечислил фразы, которые лучше не говорить инспектору ДПС. По его мнению, лучше избегать слов, которые могут только усугубить ситуацию: "Я буду жаловаться начальству" и т.п.
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