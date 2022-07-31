Юрист объяснил, как убрать пьяного от руля и не нарушить закон

Подвыпившему человеку нужно всеми способами помешать сесть за руль. Можно вызвать полицию, а вот силу применять не следует. Такой совет дал адвокат, автоюрист общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Сергей Радько.

"Можно и нужно позвонить в полицию. Кроме того, можно без применения силы попробовать воспрепятствовать его попыткам управлять машиной и лишить ключей, чтобы он не мог уехать до приезда полиции", — сказал Радько в интервью радио Sputnik.

Даже если при попытке остановить пьяного знакомого возникнет конфликт, закон будет на вашей стороне, заверил юрист. Речь идёт и о попытке спрятать ключи от авто. Пассажир машины не даёт неадекватному или пьяному водителю уехать, и здесь нет никакого нарушения.

"Удерживая ключи от машины, мы предотвращаем гораздо больший вред, который может причинить такой водитель", — рассказал автоюрист.