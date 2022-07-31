"Немедленно": Пушков призвал выслать норвежского дипломата за "ненависть к русским"
Пушков призвал выслать из России сотрудницу консульства Норвегии за расизм
Ответ на выходку сотрудницы Генерального консульства Королевства Норвегия в Мурманске Элисабет Эллингсен не предполагает никакой политкорректности, её нужно немедленно выслать из страны. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков. Он считает, что поведение работницы дипломатического ведомства отражает взгляды многих её западных коллег.
"Полагаю, она выразила мнение многих своих коллег — с учётом той антироссийской истерии, которая характерна сейчас для многих стран Запада", — отметил Пушков в своём телеграм-канале.
Россия должна принять жёсткие ответные меры, несмотря на попытку МИД Норвегии "политкорректно отмежеваться" от высказываний Эллингсен. Член Совета Федерации подчеркнул, что консула нужно выслать.
"Ответ не должен быть политкорректным: её следует немедленно выслать из России и как минимум предупредить Осло, что любой расистский выпад в адрес граждан России прямо отразится на работе норвежских дипломатических ведомств в нашей стране", — считает сенатор.
"Терпеть русофобию не станем": Мурманский губернатор посоветовал оскандалившемуся консулу Норвегии "катиться к чёрту"
Как сообщал Лайф, в Сети появилась запись, как Элисабет Эллингсен накричала на сотрудников мурманского отеля из-за грязного номера, также дипломат заявила о ненависти к русским. Чтобы выразить претензии, она, в частности, использовала нецензурные и русофобские высказывания. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила оскандалившегося консула Норвегии в национализме и ксенофобии. В МИД Норвегии осудили русофобскую истерику консула и заявили, что сожалеют по поводу случившегося.
Telegram-канал / Алексей Пушков