"Немедленно": Пушков призвал выслать норвежского дипломата за "ненависть к русским"

Ответ на выходку сотрудницы Генерального консульства Королевства Норвегия в Мурманске Элисабет Эллингсен не предполагает никакой политкорректности, её нужно немедленно выслать из страны. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков. Он считает, что поведение работницы дипломатического ведомства отражает взгляды многих её западных коллег.

"Полагаю, она выразила мнение многих своих коллег — с учётом той антироссийской истерии, которая характерна сейчас для многих стран Запада", — отметил Пушков в своём телеграм-канале.

Россия должна принять жёсткие ответные меры, несмотря на попытку МИД Норвегии "политкорректно отмежеваться" от высказываний Эллингсен. Член Совета Федерации подчеркнул, что консула нужно выслать.