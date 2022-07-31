Трасс пообещала не допустить нового референдума в Шотландии

Министр иностранных дел Великобритании, кандидат в премьер-министры Лиз Трасс заявила, что не допустит нового референдума по поводу независимости Шотландии, если её изберут главой правительства. Об этом она сказала в интервью газете The Telegraph.

"Я буду работать над укреплением всего нашего союза. На посту премьер-министра я сделаю то, что необходимо и правильно для защиты нашего союза, как я уже сделала в отношении Североирландского протокола... Я совершенно уверена, что никакого второго референдума о независимости Шотландии при мне не будет", — заявила Трасс.

Другой кандидат в премьеры, Риши Сунак, также выразил мнение, что сейчас "худшее время" для голосования по вопросу о независимости Шотландии.