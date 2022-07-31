Сообщения об атаке на президента Гватемалы оказались сильно преувеличены

Армия Гватемалы прокомментировала сообщения СМИ о том, что в стране было совершено нападение на делегацию президента Алехандро Джамматтеи. В оборонном ведомстве сказали, что на самом деле она находилась как минимум в двух километрах от места перестрелки военных с гражданскими. Об этом заявил официальный представитель армии республики Рубен Тельес.

"Военнослужащие гватемальской армии велели остановиться автомобилю, приближавшемуся к ним, однако люди, находившиеся в его салоне, заметив военных, начали стрелять — и солдаты открыли ответный огонь", — приводит его слова газета "Миленио".

В армии вместе с тем подтвердили информацию, что одного из злоумышленников ранили, он был отправлен в больницу. Остальным удалось сбежать в Мексику и там, предположительно, уже задержаны четверо из них.