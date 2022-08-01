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1 августа, 18:52

Минобороны РФ: ВСУ разместили расчёты ПЗРК на крыше одесского театра

Украинские военные разместили расчёты ПЗРК на крыше одесского театра. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Одессе на крыше Театра музыкальной комедии (ул. Пантелеймоновская) украинскими вооружёнными формированиями размещены расчёты ПЗРК, а на прилегающей территории общежития экологического университета (ул. Львовская) — тяжёлое вооружение и бронетехника", — сказал он.

Мизинцев добавил, что украинские военные также разместили артиллерию на территории детсада "Золотая рыбка" в Северске. Оттуда, по его словам, силовики обстреливают формирования Вооружённых сил Российской Федерации и тем самым провоцируют их на ответный огонь.

Также представитель оборонного ведомства сообщил, что в частных домовладениях города Черкассы ВСУ оборудовали позиции РСЗО. Причём местные жители не выведены из домов, подчеркнул Мизинцев.

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Shutterstock

Никита Осипов

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