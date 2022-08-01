Минобороны РФ: ВСУ разместили расчёты ПЗРК на крыше одесского театра
Украинские военные разместили расчёты ПЗРК на крыше одесского театра. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Одессе на крыше Театра музыкальной комедии (ул. Пантелеймоновская) украинскими вооружёнными формированиями размещены расчёты ПЗРК, а на прилегающей территории общежития экологического университета (ул. Львовская) — тяжёлое вооружение и бронетехника", — сказал он.
Мизинцев добавил, что украинские военные также разместили артиллерию на территории детсада "Золотая рыбка" в Северске. Оттуда, по его словам, силовики обстреливают формирования Вооружённых сил Российской Федерации и тем самым провоцируют их на ответный огонь.
Также представитель оборонного ведомства сообщил, что в частных домовладениях города Черкассы ВСУ оборудовали позиции РСЗО. Причём местные жители не выведены из домов, подчеркнул Мизинцев.
Ранее Лайф писал, что российские средства ПВО лишили украинскую сторону десяти беспилотников за сутки. Летательные аппараты сбиты, в частности, в районах населённых пунктов Макеевка и Петропавловка в Донецкой Народной Республике.
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