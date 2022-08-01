ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 августа 2022, 18:52

Минобороны РФ: ВСУ разместили расчёты ПЗРК на крыше одесского театра

Украинские военные разместили расчёты ПЗРК на крыше одесского театра. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Одессе на крыше Театра музыкальной комедии (ул. Пантелеймоновская) украинскими вооружёнными формированиями размещены расчёты ПЗРК, а на прилегающей территории общежития экологического университета (ул. Львовская) — тяжёлое вооружение и бронетехника", — сказал он.

Мизинцев добавил, что украинские военные также разместили артиллерию на территории детсада "Золотая рыбка" в Северске. Оттуда, по его словам, силовики обстреливают формирования Вооружённых сил Российской Федерации и тем самым провоцируют их на ответный огонь.

Также представитель оборонного ведомства сообщил, что в частных домовладениях города Черкассы ВСУ оборудовали позиции РСЗО. Причём местные жители не выведены из домов, подчеркнул Мизинцев.

ВКС РФ высокоточным ударом уничтожили до 200 украинских военных в районе Харькова
ВКС РФ высокоточным ударом уничтожили до 200 украинских военных в районе Харькова

Ранее Лайф писал, что российские средства ПВО лишили украинскую сторону десяти беспилотников за сутки. Летательные аппараты сбиты, в частности, в районах населённых пунктов Макеевка и Петропавловка в Донецкой Народной Республике.

BannerImage

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar