Наступление на Соледар продолжается. Его осуществляет пехота Луганской Народной Республики при поддержке артиллерии. Об том сообщил командир арторудия Народной милиции ЛНР с позывным Монгол.

"Находимся под Соледаром, стреляем по Соледару. Получены координаты, корректура была дана, сейчас будет уничтожение противника для продвижения нашей пехоты", — рассказал он.

Продвижению союзных сил на Соледар, отметил военнослужащий, также способствуют расчёты пушек-гаубиц Д-20 калибра 152 миллиметра. Орудия предназначены для ударов по живой силе, укреплённым районам и технике противника.

Соледар расположен в 20 километрах от Артёмовска, который сейчас контролируется ВСУ. Там находится крупный транспортный узел.