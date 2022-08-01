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Опубликовано 1 августа 2022, 18:54

Пехота ЛНР продолжает наступление на Соледар

Наступление на Соледар продолжается. Его осуществляет пехота Луганской Народной Республики при поддержке артиллерии. Об том сообщил командир арторудия Народной милиции ЛНР с позывным Монгол.

"Находимся под Соледаром, стреляем по Соледару. Получены координаты, корректура была дана, сейчас будет уничтожение противника для продвижения нашей пехоты", — рассказал он.

Продвижению союзных сил на Соледар, отметил военнослужащий, также способствуют расчёты пушек-гаубиц Д-20 калибра 152 миллиметра. Орудия предназначены для ударов по живой силе, укреплённым районам и технике противника.

Соледар расположен в 20 километрах от Артёмовска, который сейчас контролируется ВСУ. Там находится крупный транспортный узел.

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Ранее Лайф писал, что в ЛНР сообщили об усилении позиций ВСУ в Артёмовске и Соледаре. По его словам, на позиции прибыла дополнительная батальонная тактическая группа, усиленная противотанковыми средствами.

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ТАСС / Станислав Красильников

Арина Родионова
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