Иран запустил несколько сотен новых центрифуг для обогащения урана

В Иране были запущены несколько сотен новых центрифуг, которые позволяют обогащать природный уран. Об этом сообщил официальный представитель иранской организации атомной энергии Бехруз Камальванди.

"Сегодня было отдано распоряжение запустить несколько сотен новых центрифуг", — сказал он в эфире государственного телевидения Ирана.

Камальванди также добавил, что иранская сторона проинформировала об этом решении Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).