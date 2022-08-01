Спустя 26 часов блокады: Через КПП Яринье между Косовым и Сербией прошёл первый грузовик
Национальное ТВ Сербии: КПП Яринье на границе с Косовым разблокирован
Контрольно-пропускной пункт Яринье на административной линии между Косовым и Метохией (КИМ) и Центральной Сербией начал вновь пропускать автомобили. Об этом сообщило сербское национальное телевидение РТС.
Как сообщают в СМИ, через КПП пропустили первый автомобиль: спустя 26 часов блокады там проехал грузовик. Тем не менее, как передаёт канал со ссылкой на главу Канцелярии по Косову и Метохии Петара Петковича, через этот же переход не пропускают президента политической партии "Сербский список" Горана Ракича. Сам Петкович написал в "Твиттере", что проинформировал об этом специального представителя ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослава Лайчака.
"Несмотря на то что баррикады убраны и дороги проходимы, полиция Курти (министра Косова Альбина Курти. — Прим. Лайфа) всё ещё блокирует переход. Я также сообщил Мирославу Лайчаку об этом скандале и нарушении соглашения. Либо у нас есть свобода передвижения, либо её нет", — написал он.
Напомним, накануне на сербско-косовской границе произошло обострение ситуации: на севере Косова были слышны сирены и звуки выстрелов, люди строили баррикады. Напряжённость возникла на фоне намерения властей непризнанной республики отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Силы НАТО в Косове уже успели заявить о готовности вмешаться в конфликт. Однако позже Приштина решила отложить на 1 сентября запрет на сербские документы, который и стал поводом для обострения. Глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что ситуация в Косове и Метохии остаётся очень хрупкой.
Лайф рассказывал, что предшествовало этой кризисной ситуации на рубежах Сербии и непризнанного Косова. Чтобы разобраться в этом, нужно вспомнить события более чем 20-летней давности
ТАСС / АР / Visar Kryeziu