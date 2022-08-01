Спустя 26 часов блокады: Через КПП Яринье между Косовым и Сербией прошёл первый грузовик

Контрольно-пропускной пункт Яринье на административной линии между Косовым и Метохией (КИМ) и Центральной Сербией начал вновь пропускать автомобили. Об этом сообщило сербское национальное телевидение РТС.

Как сообщают в СМИ, через КПП пропустили первый автомобиль: спустя 26 часов блокады там проехал грузовик. Тем не менее, как передаёт канал со ссылкой на главу Канцелярии по Косову и Метохии Петара Петковича, через этот же переход не пропускают президента политической партии "Сербский список" Горана Ракича. Сам Петкович написал в "Твиттере", что проинформировал об этом специального представителя ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослава Лайчака.

"Несмотря на то что баррикады убраны и дороги проходимы, полиция Курти (министра Косова Альбина Курти. — Прим. Лайфа) всё ещё блокирует переход. Я также сообщил Мирославу Лайчаку об этом скандале и нарушении соглашения. Либо у нас есть свобода передвижения, либо её нет", — написал он.