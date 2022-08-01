США передадут Украине новый пакет военной помощи со снарядами для РСЗО HIMARS
США передадут Украине очередной пакет военный помощи на $550 миллионов
Власти США предают Украине очередной пакет военной помощи на 550 миллионов долларов. В него войдут снаряды для РСЗО HIMARS и боеприпасы для артиллерийских орудий калибра 155 мм. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Он отметил, что ранее в этот же день официальные лица США провели беседу с украинскими коллегами, чтобы "проинформировать их о новом пакете".
Ранее Лайф рассказывал, что на Украину прибыли четыре дополнительные HIMARS. Министр обороны Незалежной Алексей Резников поблагодарил президента США Джо Байдена и главу Пентагона Ллойда Остина за поддержку ВСУ.
Специальная военная операция на Украине
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