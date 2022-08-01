Еврокомиссия призналась в отсутствии денег для помощи Украине
В пресс-службе Еврокомиссии заявили, что у Брюсселя нет денег для выделения Киеву кредита на 8 млрд евро
Евросоюз должен сформировать финансовую подушку, чтобы выделить Украине обещанную помощь в размере восьми миллиардов евро. Такое заявление на брифинге в понедельник сделала представитель пресс-службы Еврокомиссии, сообщает РИА "Новости". На данный момент денег на эти цели, по её словам, нет.
"В настоящий момент доступных средств в рамках многолетнего бюджетного плана нет, чтобы создать необходимую подушку безопасности", — сообщила представитель ЕК.
В Брюсселе подсчитали, что для положительного финансового решения Евросоюзу необходимо обладать страховочной суммой в 70% от размера запланированной помощи Киеву.
Ранее Bloomberg прогнозировал, что Евросоюз направит Украине менее одного млрд евро вместо обещанных девяти миллиардов в связи с ухудшением экономического положения в европейских странах. Тем временем на Украину из США отправился новый транш военной помощи на 450 миллионов долларов. Белый дом уже подсчитал, что общая сумма поддержки Киева со стороны Штатов составила с начала спецоперации 6,1 миллиарда долларов.