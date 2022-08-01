Еврокомиссия призналась в отсутствии денег для помощи Украине

Евросоюз должен сформировать финансовую подушку, чтобы выделить Украине обещанную помощь в размере восьми миллиардов евро. Такое заявление на брифинге в понедельник сделала представитель пресс-службы Еврокомиссии, сообщает РИА "Новости". На данный момент денег на эти цели, по её словам, нет.