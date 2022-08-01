"Она не генератор политики": Политолог раскрыл, от чего зависит визит Пелоси на Тайвань

Визит спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань зависит не от её желания, так как она является исполнителем, а не "генератором политики". Об этом в беседе с Лайфом рассказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.

"Пелоси просто исполнитель, а не генератор политики. Я думаю, что да (если ей скажут, она прилетит на Тайвань. — Прим. Лайфа). Я сужу по её поведению во время январских событий, в которых обвиняли потом [экс-лидера США Дональда] Трампа, она была достаточно пассивна. Она не брала лидерство на себя, не брала управление, ответственность", — отметил эксперт.

Оленченко полагает, что Вашингтон пока не принял окончательного решения по поводу приезда Пелоси на остров. По мнению политолога, в данный момент американцам невыгодно раскручивать тайваньский кейс, чтобы не ударить в грязь лицом. Тем не менее не исключено, что обе стороны попросту "берут друг друга на слабо".

"Данная ситуация может быть такой тест. В политике это называется зондаж, когда начинают заявлять о каких-то намерениях и смотреть, как отреагирует тот, против кого эти намерения, и окружающие", — добавил собеседник.