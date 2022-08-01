"Она не генератор политики": Политолог раскрыл, от чего зависит визит Пелоси на Тайвань
Политолог Оленченко назвал условие, при котором Пелоси прилетит на Тайвань
Визит спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань зависит не от её желания, так как она является исполнителем, а не "генератором политики". Об этом в беседе с Лайфом рассказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.
"Пелоси просто исполнитель, а не генератор политики. Я думаю, что да (если ей скажут, она прилетит на Тайвань. — Прим. Лайфа). Я сужу по её поведению во время январских событий, в которых обвиняли потом [экс-лидера США Дональда] Трампа, она была достаточно пассивна. Она не брала лидерство на себя, не брала управление, ответственность", — отметил эксперт.
Оленченко полагает, что Вашингтон пока не принял окончательного решения по поводу приезда Пелоси на остров. По мнению политолога, в данный момент американцам невыгодно раскручивать тайваньский кейс, чтобы не ударить в грязь лицом. Тем не менее не исключено, что обе стороны попросту "берут друг друга на слабо".
"Данная ситуация может быть такой тест. В политике это называется зондаж, когда начинают заявлять о каких-то намерениях и смотреть, как отреагирует тот, против кого эти намерения, и окружающие", — добавил собеседник.
Ранее тайбэйская газета "Цзыю шибао" сообщила, что Пелоси прилетит на Тайвань вечером 2 августа. По сообщениям СМИ, американский политик проведёт ночь в отеле Grand Hyatt, а утром посетит законодательный совет Тайваня, где встретится с руководством острова.
Напомним, 30 июля Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом поездку на Тайвань парламентарий не упомянула, хотя, находясь в США, говорила о таком намерении. Сегодня издание Global Times заявило, что самолёт Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом неисправности. МИД КНР пригрозил "серьёзными последствиями" в случае визита спикера Палаты представителей.
ТАСС / EPA / WILL OLIVER