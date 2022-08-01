В Якутии деревце не выдержало трёх игривых медвежат и сломалось с треском

В Нюрбинском улусе Якутии дерево упало после того, как на него забрались трое медвежат. Об этом сообщил телеграм-канал "Борус", который опубликовал видео забавного происшествия.

В Якутии дерево упало после того, как на него забрались трое медвежат. Видео © Telegram / Борус

На кадрах видно, что двое медвежат, судя по всему, пытаются залезть на верхушку дерева. Вероятно, они хотели "догнать" того, который уже уселся выше всех. Однако тонкое дерево не выдерживает столь игривых животных и ломается с треском. Предположительно, медведи повредили берёзу. О состоянии косолапых после случившегося пока ничего не известно.